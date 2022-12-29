На деокупованих територіях чотирьох областей України вже виявили 1,1 тисячі тіл загиблих

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Поліція виявила на деокупованих територіях Миколаївської, Донецької, Херсонської та Харківської областей вже 1,1 тисячі тіл загиблих людей. Серед них 31 дитина.

Про це на брифінгу повідомив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції, генерал поліції третього рангу Олексій Сергєєв, пише Укрінформ.

«Із початку деокупаційних заходів у Донецькій, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях виявлено тіла 1 116 цивільних осіб, з них 31 тіло дитини. За вчора в Херсонській області виявлено тіла трьох осіб», — сказав він.

Слідчі задокументували 5 398 воєнних злочинів. Найбільше проваджень — 42 тисячі — розпочали за статтею 438 Кримінального кодексу (порушення законів і звичаїв війни).