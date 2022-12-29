Єврокомісія виділила €100 мільйонів на відновлення українських шкіл
- Автор:
- Софія Телішевська
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European Parliament / Flickr
Європейська комісія виділила €100 млн на відновлення українських шкіл, зруйнованих унаслідок російської агресії.
Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
За її словами, війна пошкодила або зруйнувала 2 800 навчальних закладів в Україні.
«Майбутнє України починається з її дітей. Ми інвестуємо €100 млн у відновлення шкіл, зруйнованих російськими бомбами. Відправляємо шкільні автобуси, щоб діти могли безпечніше добиратися до шкіл і повертатися. Збираємо та доставляємо компʼютери, тому учні зможуть продовжити навчання», — зазначила фон дер Ляєн.
За даними Єврокомісії, понад 5,7 мільйона українських дітей відчули на собі наслідки російської війни.