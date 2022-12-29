Defense Express: Росіяни почали запускати по Україні крилаті ракети Х-101, які були виготовлені в IV кварталі 2022 року

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Російська армія під час масованого ракетного удару 29 грудня випустила по Україні щонайменше одну крилату ракету Х-101, яка була виготовлена у IV кварталі 2022 року. Це означає, що росіяни почали запускати ракети прямо з конвеєра — тобто одразу після вироблення.

Про це пише Defense Express із посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, росіяни випустили цю «свіжу» ракету зі стратегічного бомбардувальника Ту-95МС.

Це вже не вперше, коли росіяни випускають по Україні ракети, які були виготовлені вже в 2022 році. Зокрема, таке вже фіксували під час ракетного обстрілу 22 жовтня.

Наразі незрозуміло, який саме відсоток нових ракет росіяни використовують для ударів по Україні — чи вони встигають виготовляти достатню кількість ракет для поповнення запасів, чи випускають їх одразу після виготовлення, не створюючи жодних резервів.