На Донеччині відновили газопостачання — після обстрілів область два дні жила без газу
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- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Газовики змогли відремонтувати магістральний газопровід у Харківській області, через пошкодження якого два дні тому довелося відключити всі газові котельні у Донецькій області.
Про це повідомили Оператор ГТС та Донецькоблгаз.
Після ракетної атаки, 27 грудня, голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що в сусідній області пошкоджено трубопровід, який живить Донеччину.
Працівникам Оператора ГТС вдалося втримати транспортування газу до більшої частини побутових споживачів Донеччини, але зниження тиску в системі вплинуло на подачу газу до обʼєктів інфраструктури — котельні довелося відключити.
З 29 грудня після ремонту транспортування газу відновилося у повному обсязі. Донецькоблгаз вже запускає котельні, які працюють від газу.