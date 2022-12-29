На Донеччині відновили газопостачання — після обстрілів область два дні жила без газу

Новини

Getty Images / «Бабель»

Газовики змогли відремонтувати магістральний газопровід у Харківській області, через пошкодження якого два дні тому довелося відключити всі газові котельні у Донецькій області.

Про це повідомили Оператор ГТС та Донецькоблгаз.

Після ракетної атаки, 27 грудня, голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що в сусідній області пошкоджено трубопровід, який живить Донеччину.

Працівникам Оператора ГТС вдалося втримати транспортування газу до більшої частини побутових споживачів Донеччини, але зниження тиску в системі вплинуло на подачу газу до обʼєктів інфраструктури — котельні довелося відключити.

З 29 грудня після ремонту транспортування газу відновилося у повному обсязі. Донецькоблгаз вже запускає котельні, які працюють від газу.