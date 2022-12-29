В Австралії жінка переплутала тасманійського диявола з іграшкою собаки

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В Австралії, у місті Гобарт жінка переплутала тасманійського диявола з іграшкою свого золотистого ретривера.

Про це повідомляє ABC News.

Так, увечері її чотиримісячне щеня видало «дуже дивний гавкіт». Жінка вирішила побігти вниз і забрати мʼяку іграшку цуценяти у вигляді тасманійського диявола, коли плюшева іграшка хутко забігла під диван.

«Я злякалася за своє життя, розбудила усю родину і залізла на стіл», — розповіла жінка.

Її чоловік намагався вигнати тварину мітлою. Після кількох хвилин хованок тасманійський диявол утік у прилеглі кущі. Оскільки тварина не постраждала, родина вирішила не повідомляти заповідник Боноронга.

Родина живе поруч із чагарником й іноді залишає двері відчиненими для цуценяти, якого привчають до туалету — можливо, саме тоді тваринка і вирішила проникнути всередину.

Директор заповідника Грег Айронс сказав, що це саме та пора року, коли молоді тварини навідуються в передмістя. У пошуках їжі вони досліджують корм для свійських тварин та миски з водою.