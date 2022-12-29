TSMC розпочинає масове виробництво надсучасних мікросхем. Завод відкрили на півдні Тайваню

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Найбільша у світі монопрофільна компанія з виробництва напівпровідників Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd (TSMC) розширює масове виробництво передових мікросхем на півдні Тайваню.

Про це повідомляє Reuters.

Тепер TSMC вироблятиме чипи за 3-нанометровою технологією. Наразі компанія домінує на світовому ринку як виробник передових мікросхем, котрі використовуються в різних технологіях, від мобільних телефонів до винищувачів.

«TSMC зберігає своє технологічне лідерство, інвестуючи значні кошти в Тайвань», — наголосив голова TSMC Марк Лю на церемонії, присвяченій розширенню виробництва.

За його словами, попит на 3-нанометровий чип фірми був «дуже високим», що зумовлено новими технологіями, зокрема 5G та технологіями для високопродуктивних обчислень.

Раніше TSMC заявила, що потроїть заплановані інвестиції у свій новий завод в Аризоні до $40 млрд, що є однією з найбільших іноземних інвестицій в історії США.

Тайванська компанія, основними клієнтами якої є Apple Inc та Nvidia Corp, також будує завод з виробництва чипів у Японії та заявила, що знаходиться на ранніх стадіях розгляду потенційної експансії до Німеччини. Однак, основна частина виробництва TSMC залишиться на Тайвані.