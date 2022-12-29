Росія випустила у бік України 120 ракет, 90% Львова наразі без світла

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Росія вранці 29 грудня запустила у бік України щонайменше 120 ракет.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Над усією Україною — більше 120 ракет, випущених «злобным русским миром», щоб зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних. Чекаємо на чергові пропозиції від «миротворців» про «мирне врегулювання», «гарантії безпеки для росії» і про небажаність провокацій», — написав Подоляк.

У Києві та кількох областях країни працює Протиповітряна оборона (у Київській, Вінницькій, Львівській, Полтавській, Одеській, Миколаївській).

У Харкові є «прильоти» чотирьох ракет С-300 у Немишлянському та Основʼянському районах, під ударом — критична інфраструктура.

У столиці уламки збитої ракети пошкодили приватну будівлю в Дарницькому районі та машину, яка була припаркована поруч, також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі. У Києві також можуть бути проблеми зі світлом, у Львові вже 90% міста без нього, трамваї та тролейбуси не їздять, можуть бути перебої з водою.