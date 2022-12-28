Yasno: Київ найближчим часом зможе повернутися до графіків відключення світла

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Pixabay / Alberto Sanchez

Ситуація в енергосистемі Києва стабілізується. Найближчим часом столиця зможе повернутися до графіків відключення світла.

Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

Він нагадав українцям про відповідальне споживання електроенергії.

«Особливо — не вмикати в розетку все підряд у перші 15 хвилин після того, як дають світло», — зазначив Коваленко.

За його словами, зараз до будинків, які відключають централізовано, додається значна кількість тих, хто відключається самостійно.

«Міська влада Києва отримали 107 заявок ОСББ на компенсацію 70% вартості придбання генераторів для будинків. Щоб отримати таку компенсацію ОСББ/ЖБК мають звернутися до районних адміністрацій із заявою та пакетом документів», — додав гендиректор Yasno.