В Україні засудили двох експрацівників СБУ, які катували активіста Євромайдану у Криму. Це перший вирок за воєнний злочин на півострові

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Український суд ухвалив перший вирок за воєнний злочин, вчинений у тимчасово окупованому Криму. Двох колишніх працівників СБУ заочно засудили до 9 та 10 років увʼязнення.

Про це повідомили у прокуратурі Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Прокурори в суді довели, що засуджені ув’язнили та катували українського активіста Євромайдану Олександра Костенка. Це перший вирок за порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України) у Криму.

Після російської окупації півострова у 2014 році колишні співробітники Служби безпеки перейшли на бік ворога. Вони пішли працювати до так званого управління фсб рф по Республіці Крим та Севастополю.

На початку 2015 року засуджені викрали й ув’язнили українського активіста, учасника Революції гідності Олександра Костенка. Його катували електричним струмом, били та погрожували. У такий спосіб зрадники намагалися отримати зізнання у злочині, якого Костенко не вчиняв, — у побитті співробітника спецпідрозділу «Беркут» у 2014 році на Майдані Незалежності в Києві.

За кілька місяців окупанти розпочали суд над Костенком. Обвинувачення проти нього представляла колишня окупаційна прокурорка Криму наталія поклонська. Пізніше за цю справу вона отримала генеральське звання.

Український суд визнав колишніх співробітників СБУ винними у вчиненні воєнного злочину.