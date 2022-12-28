Нацбанк ввів в обіг монету, яка присвячена гумористу Павлу Глазовому

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Національний банк України ввів в обіг монету, яка присвячена українському поету-гумористу і сатирику Павлу Глазовому.

Про це НБУ оголосив 28 грудня.

Тираж — 30 тисяч штук. Номінал — 2 гривні.

НБУ

Павло Глазовий — український поет-гуморист і сатирик. Автор поеми «Слався, Вітчизно моя!», 13 книжок сатири та гумору, 8 книжок для дітей. Також він писав тексти для виступів популярних колись персонажів — Тарапуньки і Штепселя.