Сенегалець вирішив посадити 5 мільйонів дерев у рідному регіоні

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BBC News

У Сенегалі чоловік поставив амбітну мету висадити п’ять мільйонів дерев протягом наступних п’яти років.

Про це пише BBC.

Адам Діме прийняв таке рішення після того, як повернувся додому з Європи та виявив, що в його регіоні Казаманс зникло багато дерев. Зелені насадження рубають заради будівництва і виробництва деревного вугілля.

Чоловік створив ініціативу Ununukolaal, що місцевою мовою означає «Наші дерева», і витратив на неї $5 тисяч із власної кишені. Спочатку він працював самостійно, а потім почав залучати жінок із місцевої громади.

«Якщо ви хочете очолювати хороший проєкт, почніть із жінок», — каже Діме.

Його організація висаджує до 12 видів дерев — від пальм і тамариндів до лимонів, залежно від потреб громади і місцевості. За останні роки прижилися понад 142 тисячі саджанців.

Тим часом партнерка Адама Йоланда Переньїгес шиє футболки із зображенням баобаба, які продаються переважно за кордоном по $15. Разом із колегою Реймонд Колі вони працюють у маленькій майстерні за двома швейними машинками. Прибуток від футболок вони витрачають на саджанці.