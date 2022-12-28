Україна назвала «нікчемним» указ путіна про спрощене отримання паспорта росії на окупованих територіях

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Україна назвала «нікчемним» указ президента рф володимира путіна про спрощене набуття російського громадянства для українців на територіях, які окупували після 24 лютого.

Так, Міністерство закордонних справ України заявило, що цей указ є «нікчемним» і свідчить про неготовність росії до переговорів, прагнення її керівництва продовжувати війну і про насильницьку асиміляцію та геноцид українського народу.

Україна наголосила, що примусове навʼязування громадянства рф людям, які опинились під окупацією і позбавлені права на вільний вибір громадянства, підтверджує злочинну сутність тоталітарного російського режиму.

МЗС розцінює цей документ як черговий злочин росії проти суверенітету та територіальної цілісності України.