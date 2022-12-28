Зʼявилися супутникові знімки окопування росіян на півдні Криму

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Швейцарський OSINT-аналітик Бенджамін Пітте оприлюднив супутникові знімки, як російські загарбники окопуються навколо радіолокаційної станції біля села Лазурне на південному березі Криму.

«Російські військові вирили окопи навколо радіолокаційної станції біля Лазурного на півдні Криму», — зазначив він в описі до фото.

Траншеї видно на супутникових знімках високої роздільної здатності. Аналітик припускає, що систему окопів могли розширити після того, як супутник зробив знімки.