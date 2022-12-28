За добу окупанти втратили в Україні понад пів тисячі військових
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 28 грудня:
- 103 770 військових ліквідовано (+550 за добу);
- 3 017 танків (+1);
- 6 037 бойових броньованих машин (+13);
- 1 999 артилерійських систем (+1);
- 418 реактивних систем залпового вогню;
- 212 засобів протиповітряної оборони;
- 283 літаки;
- 267 гелікоптерів;
- 1 707 безпілотників;
- 653 крилаті ракети;
- 16 кораблів /катерів;
- 4 660 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+8);
- 179 одиниць спеціальної техніки.