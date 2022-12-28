Колаборація з UNITED24 та браслети «Азовсталь». Ювелірний дім SOVA розповів про найбільші благодійні проєкти року

Новини

SOVA

SOVA

Упродовж року ювелірний дім SOVA підтримував економічний фронт, працював спільно з благодійними фондами та платформами. Тільки в перші дні року бренд переказав 1,5 млн грн на підтримку ЗСУ. Співробітники компанії волонтерять у багатьох українських містах та задіяні у різних сферах допомоги — логістиці, фасуванні, доставці продуктів і ліків тощо. Ось найбільші благодійні проєкти SOVA.

День матері

SOVA

У травні з нагоди Дня матері ювелірний дім SOVA переказував частину коштів від продажу кожної прикраси. Увесь травень бренд збирав історії мам українських військових. Близько 200 мам захисників, які заповнили анкети на сайті SOVA, отримали фірмові подарунки — кошики з продуктами харчування та приємними дрібничками.

BORN IN UKRAINE

У червні з нагоди 22-річчя бренду SOVA переказала 5% від продажу кожної прикраси до благодійних організацій та фондів. Ось деякі з них:

«Повернись живим» на донат від SOVA придбав 13 оптичних прицілів NIGHTFORCE для українських військових.

Фонд Hope.ua зібрав 40 продуктових боксів для жителів Миколаєва та Запоріжжя.

SOVA разом із фондом «Кожен може» допомогли дітям зі східних областей, Черкас та Харкова спеціальним харчуванням та предметами гігієни.

Частину коштів спрямували в БО «‎Ти не один Благодійний фонд 1+1 медіа» на «Уроки мрій» у «Школі супергероїв».

На кошти, які передали до Help Ukraine Center, пошили 50 комплектів військової жіночої форми (штани та убакс).

Ще частину коштів передали на закупівлю рефрижераторів для складів медичного батальйону «Госпітальєри».

UNITED24 + KALYNA

SOVA

У серпні, коли вийшла колекція KALYNA, ювелірний дім SOVA презентував співпрацю з фандрейзинговою платформою UNITED24: лімітовані льняні стрічки з написом UNITED24 можна отримати разом із прикрасами колекції і долучитися до збору на потреби медичного напряму проєкту. Мета співпраці — закупити 120 комплектів апаратів зовнішньої фіксації.

«АЗОВСТАЛЬ»

SOVA

У жовтні в Києві презентували браслети «Азовсталь. Символ незламності». Це спільний проєкт фандрейзингової платформи UNITED24, групи «Метінвест», ювелірного дому SOVA та «Нової пошти». Браслети виготовили з останньої довоєнної партії металу легендарного комбінату «Азовсталь». За два місяці продали 100 000 браслетів. Увесь прибуток від продажу переказали через UNITED24 на підтримку «Армії дронів» та Флоту морських дронів.