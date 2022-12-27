Ізраїльські дослідники виявили 100 тисяч нових типів вірусів

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Karolina Uskakovych / «Бабель»

Команда Тель-Авівського університету ідентифікувала майже 100 тисяч раніше невідомих типів вірусів.

Про це пише Israel National News.

Дослідники вважають, що їхнє відкриття може допомогти в розробці антимікробних препаратів і в захисті від шкідливих для сільського господарства грибків і паразитів.

За словами керівника дослідження професора Урі Нері, науковці використовували нові обчислювальні технології для видобутку генетичної інформації, зібраної з тисяч різних точок по всьому світу (океани, ґрунт, стічні води, гейзери тощо).

Вони розробили складний обчислювальний інструмент, який розрізняє генетичний матеріал РНК-вірусів і вірусів-господарів, і використали його для аналізу великих масивів даних.

«У нашому дослідженні ми виявили, що РНК-віруси не є чимось незвичайним в еволюційному ландшафті та насправді в деяких аспектах не дуже відрізняються від ДНК-вірусів», — розповів Урі Нері.

За його словами, це відкриття допоможе людям краще зрозуміти, як використовувати віруси для потреб медицини та сільського господарства.