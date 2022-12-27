У Румунії знайшли мертвим українця, який незаконно перетнув кордон і заблукав у горах

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У Румунії знайшли мертвим одного з шістьох громадян України, які незаконно перетнули державний кордон і заблукали в горах.

Про це повідмило видання Agerpres.

За словами директора Державної гірничо-рятувальної служби румунського повіту Марамуреш Дана Бенга, загиблого чоловіка знайшов місцевий житель.

25 грудня румунські прикордонники затримали двох українців, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Затримані повідомили, що разом із ними було ще четверо чоловіків, які зникли з їхнього поля зору.

Двох із них румунські рятувальники знайшли живими 26 грудня на висоті понад 1 800 метрів з румунського боку гори Піп Іван Мармароський. Вони були без належного екіпірування та теплого одягу. Зʼясувалося, що ще один українець отримав численні переломи та закриту черепно-мозкову травму. Востаннє він виходив на звʼязок 26 грудня. Пошуково-рятувальна операція наразі триває.