Археологи вперше знайшли голови крокодилів у гробницях давніх єгиптян

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Польські археологи виявили девʼять черепів крокодилів у гробницях високопоставлених єгиптян.

Про це пише видання First News.

Команда з Польського центру середземноморської археології при Варшавському університеті, яка працювала у Фіванському некрополі, знайшла рештки скелетів крокодилів, зокрема фрагменти черепів і зуби. Голови рептилій були загорнуті у тканини та не піддавалися жодній додатковій обробці.

На думку керівника розкопок Патрика Худзіка, це унікальне відкриття, адже до цього в могилах крокодилів не знаходили — тільки в давньоєгипетських храмах.

У першій гробниці був похований Четі — один з найважливіших чиновників часів фараона Ментухотепа II (2055—2022 роки до нашої ери). Друга гробниця була анонімною, імовірно, вона належала візиру, який служив фараону.

За словами дослідника, єгиптяни вважали, що голови крокодилів допомагають померлим у їхній подорожі в загробне життя.