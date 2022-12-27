В Україні знову затримали «Умку» і «Лашу Свана» — найвпливовіших у країні злодіїв у законі

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Національна поліція

В Україні знову затримали двох найвпливовіших злодіїв у законі «Умку» і «Лашу Свана».

Про це Офіс генерального прокурора повідомив 27 грудня.

Із грудня 2020 року до березня 2021-гоу в Україні вони організували та взяли участь у трьох злочинних зібраннях (сходках) із представниками криміналітету. На цих зустрічах вони координували свою діяльність, виділяли гроші з так званого злодійського общака на святкові потреби криміналітету та «злодіїів у законі», які перебувають за ґратами.

Наразі суд вирішує питання про обрання їм запобіжного заходу. Обоє є підозрюваними у справі про «поширення злочинного впливу».

«Умка» — коронований у 2014 році, а «Лаша Сван» — у 1995-му. Вони здобули свої «звання» від топпредставників російського кримінального світу. Національна поліція називала їх «найвпливовішими в Україні злодіями в законі».