В Україні знову затримали «Умку» і «Лашу Свана» — найвпливовіших у країні злодіїв у законі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Національна поліція
В Україні знову затримали двох найвпливовіших злодіїв у законі «Умку» і «Лашу Свана».
Про це Офіс генерального прокурора повідомив 27 грудня.
Із грудня 2020 року до березня 2021-гоу в Україні вони організували та взяли участь у трьох злочинних зібраннях (сходках) із представниками криміналітету. На цих зустрічах вони координували свою діяльність, виділяли гроші з так званого злодійського общака на святкові потреби криміналітету та «злодіїів у законі», які перебувають за ґратами.
Наразі суд вирішує питання про обрання їм запобіжного заходу. Обоє є підозрюваними у справі про «поширення злочинного впливу».
«Умка» — коронований у 2014 році, а «Лаша Сван» — у 1995-му. Вони здобули свої «звання» від топпредставників російського кримінального світу. Національна поліція називала їх «найвпливовішими в Україні злодіями в законі».
- У червні 2020 року Верховна Рада хвалили президентський закон про кримінальне покарання для «злодіїв у законі». Законопроєкт дає визначення поняттю «злодій в законі» та вводить кримінальну відповідальність для таких осіб, визначає відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою та організацію, і за участь у злочинному зібранні (сходці).