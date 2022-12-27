Проєкт «Хочу жити»: щодня 70—100 росіян хочуть здатися в полон ЗСУ
- Автор:
- Анна Холоднова
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Від вересня у чат-бот і на гарячу лінію проєкту «Хочу жити» звернулися приблизно 4 500 росіян, які вирішили здатися в полон.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Координаційного штабу з питань військовополонених Віталій Матвієнко.
За його словами, «Хочу жити» отримує від 70 до 100 звернень на день — як від родичів російських чоловіків, яких хочуть мобілізувати або вже мобілізували, так і від самих новобранців армії рф — майбутніх і чинних. Також звертаються кадрові військові російської армії.
«Основна вікова категорія — це 20—35—40 років. Далі 40+, але менша кількість звернень», — сказав Матвієнко.
Він пояснив процедуру здачі в полон:
- російський військовий має залишити необхідну інформацію про себе в чат-боті;
- коли його направлять в Україну, йому треба знову звʼязатися з представниками проєкту та надати інформацію, де він перебуває та як саме хоче здатися;
- цю інформацію передають спеціальним підрозділам, які гарантують безпечний вихід таких військових;
- далі росіян передають до місць постійного перебування.
Оскільки росія посилила відповідальність за здачу в полон, Україна оформлює росіян, які добровільно здаються, як захоплених у полон під час бою.