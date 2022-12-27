В Англії чоловік знайшов на полі золоті сережки епохи Римської імперії

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В Англії чоловік із металошукачем знайшов у полі золоту сережку, яка належить до епохи Римської імперії.

Про це повідомляє BBC.

Чоловіка звати Нік Бейтман, йому 53 роки. На сережку він натрапив у полі напередодні Різдва 2021 року. Тоді йому здалось, що це «розчарування» — нібито металева кришка від пляшки з молоком.

Спочатку вважалося, що сережка середньовічна, але після більш ретельного вивчення експерти визначили, що це римська прикраса. Зараз її вже назвали «скарбом» і передали на виставку Музею Дісс.

«Я зробив усе, що потрібно для Різдва, тому я подумав, що вийду на годинку чи дві. Це був не найкращий сигнал у світі, але я викопав 7—10 сантиметрів і побачив, як мені здалось, кришку від пляшки із золотого металу. Однак коли я очистив бруд, зрозумів, що знайшов золото і здивовано впав навколішки», — розповів чоловік.