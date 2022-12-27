Зеленський звільнив спецпредставника України з питань врегулювання конфлікту у Придністровʼї і призначив його послом в Аргентину

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Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади українського спецпредставника з питань врегулювання конфлікту у Придністровʼї Юрія Клименка. І одразу призначив його послом в Аргентину.

Про це йдеться в указах президента № 887/2022 та №888/2022.

Першим указом Зеленський увільнив Клименка від виконання обовʼязків спецпредставника, а другим — призначив послом.

«Призначити Клименка Юрія Аркадійовича надзвичайним і повноважним послом України в Аргентинській Республіці», — йдеться в документі.

Юрій Клименко працює на дипломатичній службі з 1992 року. Він працював як у МЗС, так і в посольствах в інших країнах. У 2005—2006 роках він був консулом у грецькому місті Салоніки, а в 2006—2010 — консулом в іспанському місті Барселона. Після цього перейшов на роботу в Адміністрацію президента, де займався міжнародними відносинами. А з 2013 до 2021 року був постпредом України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.