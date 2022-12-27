ЗСУ у Запорізькій області ліквідували близько 100 окупантів. Серед них були й співробітники фсб

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Сили оборони України 25 грудня прицільно вдарили по пункту зосередження сил окупантів біля Новобілозерки Запорізької області. Втрати противника сягнули до 100 військовослужбовців мертвими та пораненими. Серед них 15 співробітників федеральної служби безпеки російської федерації.

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу авіація Сил оборони завдала ще одного удару по району зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили чотири пункти управління та шість районів зосередження живої сили противника.

Також 26 грудня українські захисники відбили атаки у районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Марʼїнка і Побєда на Донеччині.

Війська рф упродовж минулої доби завдали двох ракетних ударів та здійснили 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню.