Міністр енергетики прогнозує новий удар по енергетичній інфраструктурі перед Новим роком

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Energy Club

Міністр енергетики Герман Галущенко припускає, що росія перед Новим роком спробує знову вдарити по енергетичній системі України.

Про це він сказав в ефірі єдиного телемарафону в понеділок.

За його словами, ситуація в енергетиці після попереднього масованого ракетного удару, який стався 16 грудня, залишається складною.

Енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб зменшити дефіцит генерації та збільшити можливість передачі електроенергії до споживачів.

Якщо обстрілів не буде, то, за словами Галущенка, на новорічні свята можна розраховувати на менш тривалі відключення. «Є таке відчуття, що вони не відмовилися від того, щоб далі обстрілювати нашу енергосистему. Вони ж привʼязуються до дат, і Новий рік — це одна з таких дат», — сказав Галущенко.