Голова МЗС Кулеба: У лютому Україна хоче провести мирний саміт в ООН
- Автор:
- Анна Холоднова
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна прагне провести мирний саміт до кінця лютого 2023 року в Організації Об’єднаних Націй за участю Генерального секретаря Антоніу Гутерріша.
Про це голова МЗС України сказав в інтервʼю Associated Press.
Кулеба також зазначив, що Україна зробить усе можливе, щоб виграти війну у 2023 році, і додав, що дипломатія завжди відіграє важливу роль.
«Будь-яка війна закінчується дипломатичним шляхом. Будь-яка війна закінчується в результаті дій на полі бою і за столом переговорів», — сказав він.
Відповідаючи на запитання про те, чи запрошуватимуть на саміт росію, Кулеба зазначив, що спочатку ця країна має відповідати в міжнародному суді за воєнні злочини.
Він також висловився за участь Антоніу Гутерріша в мирному саміті.
«Він проявив себе як ефективний посередник і ефективний учасник переговорів, і, що найважливіше, як принципова та порядна людина. Тому ми будемо раді його активній участі», — сказав голова МЗС України.
- 21 грудня представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що президент США Джо Байден запросив свого українського колегу Володимира Зеленського до Вашингтона, щоб, зокрема, обговорити варіанти закінчення війни.