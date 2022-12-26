Всі райони Києва періодично матимуть світло — енергетики змогли перерозподілити електроенергію

Новини

Завдяки перерозподілу електроенергії всі райони Києва наразі мають періодичне постачання світла. На пошкоджених вузлах досі тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, після останніх обстрілів на правому березі Києва виникли гостродефіцитні вузли передавання електроенергії. Їхня сукупна пропускна спроможність становить понад половину споживання всієї столиці — саме стільки споживачів правобережжя до пʼятниці, 23 грудня, недоотримували електрику.

«Через високе споживання — подекуди перенавантаження на вузли сягало 100% — довелося відключати усі три групи правобережного й північного району міста. Зараз застосовані тимчасові обхідні схеми, які дали змогу у вихідні суттєво зменшити цей дефіцит. Але це тимчасові схеми, які не дають можливість поки повернутися до стабілізаційних графіків», — зазначив Коваленко.

Ще одна причина частих відключень — це локальне спрацювання автоматики.

«Коли після тривалих відключень світло подають, всі починають його споживати надмірно. Захищаючи мережі від перенавантажень, спрацьовують запобіжники та відключаються автомати. Але поки користувачі не подадуть заявки, диспетчери про це не знають — в боті мереж можете бачити повідомлення, що світло є, а його нема. Водночас ремонтувати такі аварії можливо лише тоді, коли на лініях є напруга, тому доводиться чекати наступної подачі електроенергії», — пояснив гендиректор.

Він наголосив, що поки триватимуть ремонти, триватимуть і екстрені відключення. Наразі ані генерація, ані мережі не дають можливості перейти до чітких графіків.