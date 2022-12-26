В «Укренерго» назвали фейком повідомлення в соцмережах про скасування відключень світла
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
В «Укренерго» назвали фейком повідомлення в соціальних мережах про те, що в Україні скасовують відключення світла. Там зазначають, що вони триватимуть доти, доки росіяни битимуть по енергоінфраструктурі.
Про це пише «Укренерго» у своєму Facebook.
«У соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку нашої компанії. Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією», — зазначили там.
У компанії нагадали, що аварійні відключення — це вимушений крок, який застосовується винятково при наявності дефіциту потужності.
- Удари росіян по енергетичній інфраструктурі України призводять до погіршення прогнозів падіння ВВП у 2022 році. Вони також сповільнять його відновлення у 2023 році.
- Російські війська систематично бʼють по обʼєктах критичної інфраструктури України. Наразі серйозно пошкоджено приблизно 40% енергетичної інфраструктури. У звʼязку з цим проводяться періодичні відключення електроенергії.