В «Укренерго» назвали фейком повідомлення в соцмережах про скасування відключень світла

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Getty Images / «Бабель»

В «Укренерго» назвали фейком повідомлення в соціальних мережах про те, що в Україні скасовують відключення світла. Там зазначають, що вони триватимуть доти, доки росіяни битимуть по енергоінфраструктурі.

Про це пише «Укренерго» у своєму Facebook.

«У соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку нашої компанії. Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією», — зазначили там.

У компанії нагадали, що аварійні відключення — це вимушений крок, який застосовується винятково при наявності дефіциту потужності.