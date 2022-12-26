У Південній Кореї скасували заборону на імпорт секс-ляльок

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Associated Press

Південна Корея офіційно скасувала заборону на імпорт секс-ляльок.

Про це пише Associated Press.

У Південній Кореї немає законів, які забороняють імпорт секс-ляльок. Однак митниця конфіскувала тисячі іграшок, посилаючись на пункт закону, що забороняє імпорт товарів, які «шкодять прекрасним традиціям країни та громадській моралі». Імпортери інтимних товарів звернулися до судів.

Associated Press

Більшість судів погодилися, що секс-ляльки використовують у приватному просторі і вони не принижують людської гідності, і зобовʼязали митницю повернути іграшки власникам.

Митна служба Кореї 26 грудня заявила, що переглянула останні судові рішення та висновки відповідних державних установ, включаючи Міністерство гендерної рівності та сім’ї, та змінила правила щодо імпорту дорослих секс-ляльок.

Рішення митниці дозволить імпортерам повернути ляльок, які зберігаються на державних складах відомства.

Представник південнокорейської компанії, яка імпортує інтимні іграшки, Лі Сан Джин заявив, що рішення митниці було «розумним», але «трошки запізним». За словами Лі, влада Південної Кореї не перешкоджає продажу секс-ляльок вітчизняного виробництва, але їхня якість загалом нижча, ніж іграшок, що виготовляють за кордоном.

За даними митників, зараз на їхніх складах зберігаються понад тисячу секс-ляльок, які прибули до Південної Кореї з 2018 року.