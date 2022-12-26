Затриманий у Німеччині подвійний шпигун міг передавати росії дані про ситуацію в Україні

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Співробітника Федеральної розвідувальної служби Німеччини, звинуваченого в шпигунстві на користь росії, запідозрили в передачі москві секретних даних про ситуацію в Україні. На думку слідчих, його могли шантажувати.

Про це пише німецьке видання Tagesschau.

Після арешту співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND) за звинуваченням у шпигунстві, масштаби ймовірної зради стали чіткішими. Затриманий, серед іншого, нібито передавав росії таємні оцінки ситуації в Україні. Водночас прокуратура вважає, що він міг робити це під тиском шантажу.

Наразі Федеральний прокурор та Служба розвідки відмовились коментувати ситуацію, оскільки розслідування ще триває.