У росії оголосили в розшук журналіста Bellingcat Христо Грозева

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Міністерство внутрішніх справ росії оголосило в розшук журналіста міжнародної групи Bellingcat Христо Грозева.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

У картці йдеться про те, що Грозева розшукують «за статтею Кримінального кодексу», проте за якою саме — невідомо. У липні 2022 року федеральна служба безпеки заявила, що Грозев працює на британську зовнішню розвідку MI6 і брав участь у спробі викрадення російських літаків. За версією спецслужби, Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони намагалося завербувати російських військових льотчиків та переконати їх передати літаки Україні в обмін на винагороду.

Грозев відповів, що не брав участі в операції, а команда Bellingcat знімала документальний фільм-розслідування про те, як фсб та українські спецслужби ведуть гру, намагаючись обдурити одне одного. За словами журналіста, спроба викрадення літаків справді мала місце, але організував її не ГУР, а група колишніх українських «оперативників».