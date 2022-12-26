Бренд LOVE YOU створив лінійку святкових прикрас, гроші від продажів якої підуть на дитячі бажання

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LOVE YOU

Щоб здійснити дитячі мрії напередодні свят український бренд ювелірних подарунків LOVE YOU створив лінійку підвісок у вигляді різдвяних пряників та лімітовану підвіску у вигляді золотого конверта.

LOVE YOU

З одного боку підвіски видніється мила печатка у вигляді сердечка, а з іншого — напис, що символізує почуття, з якими ми пишемо всі передноворічні листи — with love.

LOVE YOU

Спільно з Міжнародним центром підтримки жінок і дітей «Місто добра» бренд LOVE YOU допоможе мріям дітей здійснитися. З продажу кожної прикраси у вигляді конверта або пряника гроші перекажуть на важливі дитячі бажання.