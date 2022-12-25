На Херсонщині ЗСУ вразили штаб з російськими офіцерами. Поранення отримали до 70 окупантів

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Стас Козлюк / «Бабель»

У районі Забариного Херсонської області українські захисники вразили штаб окупантів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

У цьому місці проводили нараду офіцери південного військового округу збройних сил російської федерації. До 70 російських військовослужбовців отримали поранення. Кількість загиблих уточнюють.

Також у Донецькій області днями українські військові знищили 4 самохідні артилерійські установки росіян «Піон».