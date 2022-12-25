На Херсонщині ЗСУ вразили штаб з російськими офіцерами. Поранення отримали до 70 окупантів
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- Анна Холоднова
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Стас Козлюк / «Бабель»
У районі Забариного Херсонської області українські захисники вразили штаб окупантів.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
У цьому місці проводили нараду офіцери південного військового округу збройних сил російської федерації. До 70 російських військовослужбовців отримали поранення. Кількість загиблих уточнюють.
Також у Донецькій області днями українські військові знищили 4 самохідні артилерійські установки росіян «Піон».