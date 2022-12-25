У білорусі загорівся двигун російського літака МіГ-31К, який може нести ракети «Кинджал»

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У білорусі на аеродромі в Мачулищах загорівся двигун одного з російських літаків МіГ-31К.

Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Цей літак може нести гіперзвукові ракети «Кинджал». Українські сили ППО не можуть збити такі ракети через високу швидкість, тому коли МіГ-31К злітають з аеродромів — по всій Україні оголошують повітряну тривогу.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов 15 грудня повідомляв, що до білорусі повернули носії «Кинджалів» МіГ-31К та літак А-50.

За даними групи «Беларускі Гаюн», ці російські МіГи мають реєстраційні номери RF-92215, RF-92445, RF-95194. Вони вже здійснили щонайменше 4 вильоти (16, 17, 21 та 25 грудня).

За два тижні присутності з білорусі вилітали усі ці літаки, крім одного МіГу – з реєстраційним номером RF-95194. Саме на цьому літаку, імовірно, загорівся двигун і тепер він не може літати.