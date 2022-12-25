На Львівщині у Дністер потрапили нафтопродукти. Допустимі норми в річці перевищені у 200 разів

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У Львівській області нафтопродукти потрапили у річку Дністер. Забруднення нафтопродуктами виявили у місті Галич. Лабораторні дослідження показали перевищення допустимих норм у 200 разів.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Станом на 9:50 ранку 25 грудня, працівники Головного управління ДСНС прибули у село Журавеньки Букачівецької громади Івано-Франківського району. Зараз вони вивчають ділянки річки та розглядають можливість встановити бонові загородження.

За словами Онищук, ситуація перебуває під контролем. Про інцидент проінформували мешканців навколишніх населених пунктів.