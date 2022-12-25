На Херсонщині за добу загинули 16 людей, ще 64 дістали поранення

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Кирило Тимошенко / Telegram

У Херсонській області за добу через російські обстріли загинули 16 людей, ще 64 дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За його словами, із 16 загиблих — троє працівників ДСНС. Вони загинули під час проведення робіт із розмінування територій у Бериславському районі.

«Російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ та мінометів», — повідомив голова ОВА.

При цьому російська армія 41 раз атакувала Херсон.

«Масованим вогнем загарбники вкрили середмістя Херсону — загинули мирні люди, зруйновано цивільні будівлі. Також під ворожим вогнем опинилися промислові приміщення, медичні заклади, приватні та багатоквартирні будинки», — додав Янушевич.