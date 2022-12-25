У Чорному морі росія тримає чотири носії «Калібрів»

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Росія тримає у Чорному морі на бойовому чергуванні до 13 кораблів, з них чотири носії крилатих ракет «Калібр» загальним залпом 24 ракети.

Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

В Азовському морі росія продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до одного корабля. У Середземному морі — девʼять ворожих кораблів, з них пʼять носіїв «Калібрів», загальний залп — 72 ракети.

За добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря — 33 судна, з них чотири рухались із протоки Босфор; до Чорного моря — 29 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор.