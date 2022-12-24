Канада повідомила про скорочення популяції білих ведмедів

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У Канаді лише за пʼять років популяція білих ведмедів у західній частині Гудзонової затоки скоротилася на 27%. У 2021 році в цьому районі жили лише 618 тварин, тоді як у 2016-му їх було 842.

Про це свідчать дані уряду, які цитує BBC.

У звіті йдеться про те, що дорослі ведмедиці та ведмежата особливо страждають, а зміна клімату може бути фактором зниження чисельності.

Наразі Арктика нагрівається швидше за решту світу, а морський лід, від якого залежить полювання ведмедів на тюленів, формується пізніше і з кожним роком тане дедалі швидше. До 2050 року, як тепер кажуть вчені-екологи, тривалість сезону, протягом якого немає льоду, може призвести до голодної смерті ведмедів.

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«Зниження [популяції] збігається з давніми прогнозами щодо демографічних наслідків зміни клімату для білих ведмедів», — йдеться у звіті уряду Канади.

Водночас документ застерігає від встановлення прямого звʼязку між скороченням популяції ведмедів і втратою морського льоду, зазначаючи, що чотири з останніх пʼяти років були з хорошими льодовими умовами.

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Білі ведмеді — найбільші ссавці, що живуть на суші. Щоосені вони проходять уздовж західного узбережжя Гудзонової затоки у провінції Манітоба, повертаючись до морського льоду. Це найбільш вивчений вид тварин у світі, їхня міграція приваблює туристів у місто Черчилль у Манітобі, яке називають світовою столицею білих ведмедів. Городяни зазвичай залишають двері своїх машин незачиненими, щоб іншим було куди бігти, якщо вони зіткнуться з блукаючим ведмедем.