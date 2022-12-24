Російська армія за добу втратила ще майже 500 військових і вісім бронемашин

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Українські військові протягом минулої доби ліквідували 480 російських окупантів. Вони також знищили ворожий танк.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Також росіяни втратили вісім бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи та чотири реактивні системи залпового вогню.

Крім цього, українська армія збила 8 російських безпілотників і знищила 5 одиниць автомобільної техніки окупантів.

«Найбільших втрат противник зазнав на Купʼянському, Авдіївському та Бахмутському напрямках», — зазначили в Генштабі.

За весь час війни росіяни втратили понад 100 тисяч військових і понад три тисячі танків.