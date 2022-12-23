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За даними Офісу генерального прокурора, на деокупованих територіях виявили 54 катівні та зафіксували понад 5 тисяч випадків катувань.

Про це повідомляє Центр прав людини ZMINA, який посилається на відповідь ОГП.

Крім того, порушено 855 кримінальних проваджень по воєнних злочинах проти дітей, пов’язаних зі збройною агресією рф проти України, у тому числі 10 — за фактами сексуального насильства. Усього органами прокуратури розслідується 2 415 проваджень по злочинах, вчинених стосовно дітей та у сфері охорони дитинства», — йдеться в повідомленні Центру.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) внесли 5 079 кримінальних правопорушень за фактами катувань, які вчинили російські окупанти під час вторгнення росії в Україну.