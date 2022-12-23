У США пітон воззʼєднався із власником після кількох місяців блукання штатом Техас

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скриншот / BBC

У Сполучених Штатах Америки пітон на імʼя Сноу возз’єднався зі своїм власником після кількох місяців блукання штатом Техас.

Про це пише BBC.

Перед цим Остінський центр захисту тварин отримав повідомлення про гігантського пітона, якого місцеві мешканці зловили в гаражі. Це був Сноу — сітчастий пітон-альбінос завдовжки 4,8 метра, який загубився ще влітку.

Останнім часом у Техасі була низька температура повітря, тож зоозахисникам вдалося легко спіймати плазуна та оглянути його. Місцеві мешканці розповіли, що час від часу бачили цю змію у своєму районі ще з липня.

Пітона Сноу викрали в сумці з машини його власника. скриншот / BBC

Співробітники притулку прихистили пітона на ніч і запитали в зоопарку Остіна, чи зможуть вони забрати тварину. Та згодом згадали, що кілька місяців тому бачили оголошення про зниклого пітона. Власника змії знайшли через застосунок Nextdoor, за допомогою якого люди можуть спілкуватися зі своїми сусідами. Він сказав, що приїде із міста Даллас, розташованого за 289 км від Остіна.

Виявилося, що власник залишив Сноу в сумці в автівці. Машину зламали, а сумку зі змією викрали.

За день після повідомлення про знахідку власник Сноу приїхав до Остіна, щоб зустрітися зі своїм другом, якого він кличе «великим ніжним гігантом».