Bloomberg: У Китаї за один день коронавірусом заразилися 37 мільйонів людей
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Від початку грудня в Китаї коронавірусом заразилися майже 248 мільйонів людей, або 18% населення країни.
Про це йшлося на закритому засіданні Національної комісії охорони здоровʼя, пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.
За підрахунками комісії, лише за 20 грудня у країні заразилися приблизно 37 мільйонів людей.
Водночас незалежні аналітики днями оцінювали приблизну кількість хворих лише у мільйон людей щодня. Добова смертність, за їхніми даними, становить пʼять тисяч осіб.
Офіційно влада Китаю підтвердила лише три тисячі нових випадків із початку грудня.
- Наприкінці листопада в Шанхаї пройшли протести через жорсткі карантинні обмеження, які діють від початку пандемії коронавірусу. Такі ж протести почалися і в інших містах Китаю. Причиною стала пожежа в багатоповерхівці в місті Урумчі, де загинули 10 людей. Після цього серед людей стала ширитися думка, що загиблі не змогли вчасно втекти, бо будівлю закрили через карантин. На цих протестах також лунали гасла проти китайської влади та Сі Цзіньпіна.
- Влада Китаю вирішила серйозно послабити карантинні коронавірусні обмеження. У країні більше не вимагатимуть негативних ПЛР-тестів, швидких тестів або «кодів здоровʼя» для входу в більшість громадських місць. Винятками стануть будинки для літніх людей, заклади соціального захисту і медичні, школи та дитячі садки. Також для оптимізації тестування в адміністративних регіонах Китаю без гострої необхідності не будуть проводити масові тестування на коронавірус.