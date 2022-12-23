Bloomberg: У Китаї за один день коронавірусом заразилися 37 мільйонів людей

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Від початку грудня в Китаї коронавірусом заразилися майже 248 мільйонів людей, або 18% населення країни.

Про це йшлося на закритому засіданні Національної комісії охорони здоровʼя, пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За підрахунками комісії, лише за 20 грудня у країні заразилися приблизно 37 мільйонів людей.

Водночас незалежні аналітики днями оцінювали приблизну кількість хворих лише у мільйон людей щодня. Добова смертність, за їхніми даними, становить пʼять тисяч осіб.

Офіційно влада Китаю підтвердила лише три тисячі нових випадків із початку грудня.