У Сумській області Тероборона знищила групу російських диверсантів

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Getty Images / «Бабель»

У Сумській області Територіальна оборона знищила російську диверсійно-розвідувальну групу.

Про це 23 грудня повідомив глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Так, зранку 22 грудня до 10 російських військових перетнули лінію державного кордону України. На території Краснопільської громади, поблизу села Високе тероборонівці вступили в бій з російською ДРГ. Ліквідувати вдалось двох російських диверсантів, інші втекли назад в росію.

З українського боку обійшлося без втрат.