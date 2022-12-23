В Україні вперше виставили на приватизацію морський порт
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Фонд державного майна України
В Україні вперше виставили на приватизацію морський порт. Продати планують порт «Усть-Дунайськ» на річці Дунай.
Про це пише пресслужба Фонду держмайна.
«Він одним з перших відновив роботу після початку повномасштабного вторгнення російської армії. У нього великий потенціал для розвитку українського експорту продовольства. Для цього потрібні інвестиції, які може принести приватний бізнес», — прокоментував голова Фонду держмайна Рустем Умєров.
Аукціон проведуть на платформі «Prozorro.Продажі». Стартова ціна порту — 60 мільйонів гривень.
За період із січня по вересень 2022 року порт «Усть-Дунайськ» отримав 848 тисяч гривень чистого прибутку.
Обʼєкт складається з трьох активів — самого порту в м. Вилкове Одеської області, портопункту «Кілія» і бази обслуговування спеціальних суден на острові Шабаш.
- В Україні з 1 вересня уряд розблокував процес приватизації.