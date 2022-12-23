Дрони та бронежилети. Естонія ухвалила новий пакет військової допомоги Україні
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash
Уряд Естонії ухвалив черговий пакет військової допомоги Україні.
Як пише Baltic Times, Естонія надасть бронежилети, балістичні пластини для бронежилетів, польове обмундирування та одяг, зокрема зимовий. Також в Україну відправлять дрони, набори для чищення зброї, дихальний апарат швидкої допомоги та багато іншого.
Крім того, уряд виділив €976 тисяч на демонтаж радянських пам’ятників і перенесення останків із військових могил.