Дрони та бронежилети. Естонія ухвалила новий пакет військової допомоги Україні

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Уряд Естонії ухвалив черговий пакет військової допомоги Україні.

Як пише Baltic Times, Естонія надасть бронежилети, балістичні пластини для бронежилетів, польове обмундирування та одяг, зокрема зимовий. Також в Україну відправлять дрони, набори для чищення зброї, дихальний апарат швидкої допомоги та багато іншого.

Крім того, уряд виділив €976 тисяч на демонтаж радянських пам’ятників і перенесення останків із військових могил.