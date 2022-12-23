Український фотограф Євген Малолетка став фотографом року за версією The Guardian

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Євген Малолєтка

Український фотограф Євген Малолетка, який працює для Associated Press, став фотографом року за версією британської газети The Guardian.

На початку 2022 року він висвітлював насильство в Казахстані, а потім повернувся до України на тлі повідомлень про те, що росія готує вторгнення. У середині січня він уже працював кореспондентом для Associated Press у Харкові та на Донбасі.

Євген Малолєтка базувався в Харкові, а коли вони з командою AP зрозуміли, що вторгнення неминуче, то переїхали в Маріуполь. Разом із відеожурналістом Мстиславом Черновим і відеопродюсером Василісою Степаненко Євген Малолєтка прибув до Маріуполя за годину до вторгнення. Євген Малолєтка робив знімки обстріляного маріупольського пологового, братських могил і лікарні.

Євген Малолєтка / «Бабель»

Євген Малолєтка / «Бабель»

Євген Малолєтка / «Бабель»

Євген Малолєтка

Євген Малолєтка

Євген Малолєтка

Журналісти залишили Маріуполь 15 березня у складі колони, яка виїхала через гуманітарний коридор до Запоріжжя. Після того Малолєтка продовжував знімати війну в різних регіонах України.