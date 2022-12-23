Єврокомісія очікує, що Україна змінить закон Конституційний суд і врахує рекомендації «Венеціанки»

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Кравченко Андрій / POOL / УНІАН

Європейська комісія очікує, що Україна повністю врахує рекомендації Венеціанської комісії до закону про конкурси на посади суддів Конституційного суду України.

Про це «Суспільному» заявила речниця комісії Ана Пізонеро.

ЄК очікує, що Україна збільшить до семи кількість членів у Дорадчій групі експертів, яка перевіряє кандидатів у КСУ на доброчесність. Як пояснила Пізонеро, додатковий член має бути за міжнародною квотою, щоб «уникнути патових ситуацій при ухваленні рішень». Вона додала, що в ЄС уважно стежитимуть за цим процесом.

«Прогрес у судовій реформі залишається життєво важливим для зміцнення стійкості України», — сказала Пізонеро.