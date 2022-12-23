Єврокомісія очікує, що Україна змінить закон Конституційний суд і врахує рекомендації «Венеціанки»
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- Костя Андрейковець
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Кравченко Андрій / POOL / УНІАН
Європейська комісія очікує, що Україна повністю врахує рекомендації Венеціанської комісії до закону про конкурси на посади суддів Конституційного суду України.
Про це «Суспільному» заявила речниця комісії Ана Пізонеро.
ЄК очікує, що Україна збільшить до семи кількість членів у Дорадчій групі експертів, яка перевіряє кандидатів у КСУ на доброчесність. Як пояснила Пізонеро, додатковий член має бути за міжнародною квотою, щоб «уникнути патових ситуацій при ухваленні рішень». Вона додала, що в ЄС уважно стежитимуть за цим процесом.
«Прогрес у судовій реформі залишається життєво важливим для зміцнення стійкості України», — сказала Пізонеро.
- Реформа КСУ — це одна із семи вимог до євроінтеграції України. 23 червня 2022 року Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу. Єврокомісія затвердила певні умови, які Україна має виконати для того, щоб розпочати офіційні перемовини про вступ.
- 13 грудня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому закон № 7662 про конкурси на посаду суддів КСУ. Його розкритикували.
- Венеціанська комісія 19 грудня опублікувала оновлений висновок щодо законопроєкту в № 7662. Експерти комісії рекомендували оновити законопроєкт і включити до Дорадчої групи експертів ще одного члена. У фундації DEJURE зазначають, що сьомий незалежний експерт дозволить нівелювати політичний вплив на комісію.
- 20 грудня президент Зеленський підписав закон, попри висновок «Венеціанки» і критику.