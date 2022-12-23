Росія за добу 30 разів обстріляла Херсон

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Getty Images / «Бабель»

Російська армія за добу 30 разів обстріляла місто Херсон — били по житлових кварталах міста.

Про це 23 грудня повідомив глава Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Російські снаряди влучили в освітні заклади, приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби область була під російським вогнем 61 раз. Мирні населені пункти області окупанти атакували з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків.

Пізніше Офіс генерального прокурора повідомив, що від обстрілу Херсону загинули двоє людей.