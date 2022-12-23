Росія за добу 30 разів обстріляла Херсон
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Російська армія за добу 30 разів обстріляла місто Херсон — били по житлових кварталах міста.
Про це 23 грудня повідомив глава Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
Російські снаряди влучили в освітні заклади, приватні та багатоквартирні будинки.
Минулої доби область була під російським вогнем 61 раз. Мирні населені пункти області окупанти атакували з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків.
Пізніше Офіс генерального прокурора повідомив, що від обстрілу Херсону загинули двоє людей.