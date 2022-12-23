«Демократія відвідала Вашингтон» та інші реакції ЗМІ на візит Зеленського до США. Провідні медіа світу про війну 22 грудня

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«Бабель»

Десятки матеріалів у західних ЗМІ присвячено візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів та, зокрема, виступу в американському Конгресі. Наразі вони здебільшого стосуються хроніки візиту та цитування промови Зеленського і спільної пресконференції українського та американського президентів. В описах візиту часто звучить слово «історичний» ― втім, ці описи відрізняються акцентами. Так, видання Financial Times звернуло увагу на те, що попри підкреслено дружню тональність розмов, між Володимиром Зеленським та Джо Байденом відчувалася напруженість. Особливо це стосувалося питання «справедливого миру» з росією. Цей термін виник у контексті можливих мирних переговорів Києва та кремля, на які цієї осені натякали і в Білому домі. Зеленський у Вашингтоні наголосив, що поняття «справедливого миру» неможливо обговорювати з тими, хто необґрунтовано напав на іншу країну. Тому про мир, за його словами, може йтися лише після вигнання всіх російських військ з української території. Також розбіжності в підходах відчувались у питанні постачання зброї. Говорячи про системи протиповітряної оборони Patriot, які Вашингтон нарешті погодився передати Україні, Байден наголосив, що це зброя, необхідна для оборони, а не для наступу ― тож розізлити росію вона не мала б. При тому відомо, що Україна не раз заявляла про потребу в наступальній зброї, що дало б можливість швидше завершити війну.

Американський мовник ABC приділив увагу тому, які саме члени американського Конгресу реагували на промову Зеленського. На телеканалі підрахували: промову переривали оваціями 18 разів, і майже кожного разу стоячи аплодував імовірний наступний спікер Палати представників, керівник республіканської меншості Кевін МакКарті. Натомість частина скептичних щодо допомоги Україні республіканців ― зокрема, Джим Джордан, Ендрю Клайд, Метт Гетц та Лорен Боберт піднімалися зі своїх місць для оплесків лише близько 10 разів, хоча самих оплесків не шкодували. Утім, Гетц, який особливо активно критикує військову допомогу Україні, значну частину часу промови провів, дивлячись у екран смартфона. На ABC, як і, наприклад, у Global News чи The Atlantic, назвали промову та візит історичними, додавши, що «демократія відвідала Вашингтон», натякаючи на численні скандали та набирання ваги популістами в американській владній верхівці.

The Wall Street Journal уже встигли дізнатись деякі деталі підготовки візиту Зеленського до США. Джерела видання розповіли, що деталі візиту готувались у режимі суворої секретності протягом тижня. Однак американська сторона все одно залишалася занепокоєною безпекою Зеленського ― зокрема, тим, що відстань від Києва до кордону з Польщею він подолав на поїзді. Це був, за словами співрозмовників WSJ, найнебезпечніший відтинок шляху.

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