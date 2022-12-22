У ЗСУ розповіли, що російські війська іноді проривалися на околиці Бахмуту. Але їх звідти вже вибили
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- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Російські групи військових іноді проривалися на околиці Бахмуту. Але українська армія вже вибила їх звідти.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
«Їхні групи іноді проривалися на околиці Бахмуту, але вони були вибиті. Зокрема, за допомогою британської бронетехніки», — зазначив Череватий.
За його словами, у районі Бахмуту українські військові наразі досягають двох цілей — окупанти не можуть прорвати оборону міста і зазнають «просто неймовірних втрат, як для армії ХХІ століття».