Меморандум з МВФ: уряд зобовʼязався скасувати спрощену систему з податком у 2%

Новини

Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Кабінет міністрів зобовʼязався з 1 липня 2023 року скасувати спрощений режим оподаткування у 2%.

Про це йдеться у меморандумі України з Міжнародним валютним фондом.

Уряд зобовʼязався подати до Верховної Ради три законопроєкти. Вони стосуватимуться скасування мораторію на проведення податкових перевірок, скасування застосування спрощеної системи оподаткування у вигляді єдиного податку у розмірі 2% та відновлення довоєнного режиму для таких платників. Крім того, мова йтиме про повернення відповідальності за невикористання касових апаратів.

Також уряд має підготувати реформу системи соціального захисту для забезпечення адресної, адекватної та ефективної соціальної допомоги населенню з урахуванням потреб нових категорій вразливих груп.

У консультації з МВФ уряд має підготувати Технічне завдання з описом методології та процедур для проведення діагностики стану банків, їхнього капіталу та визначення пріоритетів у роботі з непрацюючими кредитами.

Крім того, уряду необхідно призначити наглядову раду «Нафтогазу» на основі прозорих та конкурентних процедур відбору та привести її у повністю робочий стан.